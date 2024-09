Fabinho Soldado fala sobre acerto com Memphis Depay: "que seja o início de uma brilhante trajetória"

Diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado publicou um texto nesta terça-feira sobre o acerto com o atacante Memphis Depay. O dirigente viajou para a Holanda no último domingo para concluir a contratação do jogador, anunciado na noite desta segunda-feira.

"Que seja o início de uma brilhante trajetória e parceria de sucesso! Após intensos dias de negociações e busca por alternativas viáveis, concluímos uma operação que buscou ter o peso que o clube merece, mostrou a ambição que o Corinthians não pode perder", disse Fabinho em um trecho de sua publicação no Instagram.

O acerto com Memphis Depay foi feito com o auxílio da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians. No contrato entre a empresa de apostas e o Timão, estava previsto a contratação de um atleta midiático, onde a patrocinadora irá arcar com R$ 57 milhões dos custos gerais pela vinda deste jogador.

