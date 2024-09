Ex-técnicos da seleção aprovam frase de Dorival: 'Tem que confiar no taco'

A seleção brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com três vitórias, um empate e três derrotas em sete jogos, o Brasil soma dez pontos e ocupa a quarta colocação na briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo. No entanto, o foco das atenções foi a coletiva de imprensa de ontem, em que o técnico Dorival Junior cravou a equipe canarinho na final do torneio.

Eu não tenho dúvida disso, podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo, podem me cobrar

Parreira apoia a confiança de Dorival

Para Carlos Alberto Parreira, treinador que levou o Brasil ao tetracampeonato mundial em 1994, nos EUA, Dorival está correto em sua abordagem.

"Ele está corretíssimo, quem é o técnico da seleção brasileira? Considerando-se a qualidade, o histórico, as vitórias do futebol brasileiro, você não pode pensar em outra coisa quando vai pra uma Copa do Mundo, é ser campeão do mundo, só existe um objetivo. Se o treinador não acredita, como os outros vão acreditar? O Brasil está na Copa do Mundo de 2026, não tenho dúvida", disse Parreira.

Ele relembrou que, ao assumir a seleção em 1991, enfrentava um jejum de 24 anos sem títulos mundiais. "No primeiro papo com os jogadores, eu disse: 'O nosso objetivo é só um, voltar a ser campeões do mundo'".

Lazzaroni defende otimismo e confiança

Sebastião Lazzaroni, que comandou o Brasil na Copa de 1990 e venceu a Copa América em 1989, reforçou que uma das principais funções do treinador é passar confiança e estabelecer grandes metas.

"Uma das obrigações do treinador é estabelecer objetivos altos. Seja no clube ou na seleção, o foco tem que ser sempre chegar aos títulos. Concordo com o Dorival. Ele é um técnico vencedor e precisa transmitir essa confiança ao grupo. Não vi mal nenhum na fala dele, pelo contrário. O otimismo é essencial."

Lazzaroni também ressaltou que, apesar das dificuldades atuais da seleção, Dorival tem as qualidades necessárias para superar os desafios e alcançar bons resultados.

Antonio Lopes: 'Dorival tem que confiar no taco dele'

Antonio Lopes, ex-técnico e coordenador do Brasil no Penta de 2002, também apoiou a postura confiante de Dorival.

"Dorival está certo. Ele tem que confiar no taco dele e acho que está fazendo um bom trabalho", disse Lopes. Ele destacou o material humano à disposição do treinador.

"O Brasil tem uma garotada muito boa, e Dorival pode formar um grande time. Acho que temos condições de estar na final da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma."

Lopes fez ainda um paralelo com outras gerações de técnicos vencedores do Brasil, como Parreira e Zagallo. "Em 1970, com Zagallo, tínhamos um time excepcional. Acho que Dorival também está no caminho certo, tem material bom para escolher."