Em boa fase no Santos, Guilherme busca isolar-se como maior assistente da Série B

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos reencontrou o caminho das vitórias ao triunfar por 1 a 0 sobre o Brusque, pela 25ª rodada. Guilherme, atacante do Alvinegro Praiano, deu a assistência para Wendel cravar o único tento do duelo e, assim, chegou ao quinto passe para gol na competição, em 19 jogos (18 como titular).

Desse modo, Guilherme empatou com Lucas Mugni, do Ceará, e Martín Benítez, do América-MG, todos com cinco assistências. Caso contribua com um passe para o gol no próximo duelo do Santos, contra o América-MG, na Vila Belmiro, o atacante se isola como líder de assistências do torneio.

Guilherme deu assistências nos jogos contra: Avaí, Guarani, Ponte Preta, Paysandu e Brusque.

Diego Pituca, com três, também aparece na lista de maiores assistentes desta edição da Segundona.

Além da ótima participação como assistente, Guilherme também é o artilheiro do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 balançou as redes adversárias em sete oportunidades e, por isso, lidera o número de participações ofensivas do time.

Em 2024, Guilherme participou de 34 compromissos com o elenco santista. No período, marcou nove gols e distribuiu sete assistências.

O Santos volta aos gramados no domingo (15) para enfrentar o América-MG, na Vila Belmiro. A partida que começa às 16h (de Brasília) é válida pela 26º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.