Depay em números: clubes, gols, títulos e lesões do holandês na carreira

Do UOL, em São Paulo

Memphis Depay é oficialmente jogador do Corinthians. Antes de vestir a camisa do clube brasileiro, o atacante holandês passou por cinco europeus, carrega bons números na bagagem, mas tem um histórico preocupante de lesões.

O que aconteceu

Entre 2011 e 2024, Depay passou por cinco equipes europeias: PSV (Holanda), Manchester United (Inglaterra), Lyon (França), Barcelona e Atlético de Madri (Espanha).

O atacante balançou as redes 160 vezes e deu 63 assistências em partidas oficiais pelos clubes que defendeu desde a estreia no profissional, em 436 jogos.

Depay conquistou nove títulos na carreira, sendo os principais com o Manchester United, time pelo qual foi campeão da Liga Europa, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Pelo Barcelona, faturou o título de La Liga 2022/23.

A passagem mais longeva e recheada de gols aconteceu no Lyon, entre 2016 e 2021. Memphis somou 177 partidas, 76 gols e 54 assistências em cinco temporadas. Entretanto, só conquistou uma Copa Emirates, em 2019, pela equipe francesa.

Segundo maior artilheiro da Holanda, ele disputou 98 partidas e marcou 46 gols pela Laranja Mecânica — sendo seis deles em duas edições de Copas do Mundo e de Eurocopas.

O atacante também tem um histórico complexo de lesões. Por mais que apresente números relevantes no ataque, os longos períodos fora dos gramados são preocupantes.

Dentre as contusões mais graves, uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, na temporada 2019/20, tirou o atleta dos gramados por 199 dias.

Somando as duas últimas temporadas, o atacante ficou afastado 54 dias por lesão. Veja a lista de lesões a seguir: