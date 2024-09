Cristiano Ronaldo revela segredo do Real Madrid na Champions League: "Não desiste"

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo revelou o segredo do Real Madrid, que é o maior vencedor da Champions League, com 15 títulos. Em seu canal no Youtube, o português ainda contou o que espera do clube espanhol para esta temporada.

"O Real Madrid é o tipo de time que não desiste sob pressão. As pessoas dizem que têm sorte na Liga dos Campeões, mas é sorte e inteligência. Eles estão preparados para esses momentos. O Santiago Bernabéu tem essa aura diferente. A energia é diferente quando os grandes times vão para lá", disse.

"O Real Madrid é o melhor clube da história do futebol. Agora, se você diz que Madrid vai melhorar ou não, não sabemos. O Mbappé está lá agora, acho que o Madrid continuará forte, mas não sei se será melhor que no ano passado. Só Deus sabe. Eles têm jogadores fantásticos e uma equipe. Acho que eles serão um dos melhores do mundo", acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo também aproveitou para relembrar sua gloriosa passagem no Real Madrid, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube e conquistou diversos títulos. Ele ainda falou da pressão ao chegar no clube merengue.

"Ganhei muitos troféus com o Madrid, ganhei tudo. Foi um prazer jogar nove temporadas no Real Madrid e vencer quatro Ligas dos Campeões. Adoro o Real Madrid. Quando cheguei, era o jogador mais caro da história. Foi pressão, mas eu acreditei em mim mesmo. Foi difícil, é um país diferente, eu tinha apenas 24 anos, mas fui muito positivo. Estava claro que faria história. Foi um desafio e gosto de provar que as pessoas estão erradas. Fiquei muito feliz em Madrid", falou.

Por fim, Cristiano Ronaldo comentou a grande contratação do Real Madrid nesta janela de transferências: o francês Kylian Mbappé.

"Acho que Mbappé vai se sair bem. A estrutura do clube é boa e sólida. Eles têm um ótimo treinador. Depois há o presidente Florentino, que está lá há muito tempo. Acho que não será um grande problema por causa do talento dele. Ele já provou isso", explicou.

Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid em 2018, quando rumou para a Juventus. Na sequência retornou ao Manchester United e, hoje, joga pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Na última semana, o craque português alcançou a marca de 900 gols em sua carreira.