Cristiano Ronaldo aponta favoritos à Bola de Ouro nos próximos anos

Dono de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo comentou em seu canal do YouTube os atletas com mais chances de vencer o prêmio de melhor jogador do mundo nos próximos anos. O português estava em um bate-papo com o ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand.

"Mbappé pode ser o próximo bola de ouro. Ele, Haaland, Bellingham, Lamine Yamal. Acho que esta nova geração tem muito potencial e acho que Mbappé vai se sair muito bem", disse Cristiano Ronaldo, em seu canal UR Cristiano.

O brasileiro Vinícius Júnior, um dos favoritos para levar o prêmio de melhor do mundo neste ano após uma grande temporada pelo Real Madrid, não foi citado por Cristiano, mas Ferdinand lembrou do atacante.

No último mês, Cristiano Ronaldo criou um canal no YouTube, onde compartilha vídeos com diversos conteúdos como interações em família, gincanas e bate-papos com convidados do mundo do futebol. Em menos de dois meses, a página do português já conta com quase 60 milhões de inscritos.