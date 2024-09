Corinthians usa 'modelo Ronaldo' e vai pagar 17% de Depay, diz Marília Ruiz

Durante o Fim de Papo desta terça (10), a jornalista Marília Ruiz explicou como será a partilha do valor investido para a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians, que pode chegar a R$84 milhões.

O Corinthians vai arcar apenas com 17% do montante, enquanto a Esportes da Sorte pagará 68% do valor. Além disso, ações de marketing, em parceria entre clube e Depay estão previstas no acordo, como foi com Ronaldo.

A conta do Memphis é a seguinte: é uma obrigação contratual com a Esportes da Sorte. [...] Uma das cláusulas do contrato é de que R$ 57 milhões estão vinculados à contratação de um jogador midiático. Esse dinheiro o Corinthians só recebe para repassar para a contratação. Nos aproximadamente R$300 milhões que o Corinthians recebeu da Esportes da Sorte, R$57 milhões estavam vinculados a uma contratação. O Corinthians só receberia o dinheiro assim. O Depay vai receber em 24 meses de contrato até R$ 70 milhões, sendo R$ 57 milhões da Esportes da Sorte, que vai repassar direto para o jogador. O Corinthians tem que pagar R$ 13 milhões e a conta fecha. [...] Com premiações, pode chegar a R$84 milhões. Então, 68% é pago pela Esportes da Sorte, 15% em ações promocionais em que ele vai ser sócio do Corinthians, em modelo parecido com o que o Ronaldo fez lá atrás - e no caso do Ronaldo deu muito certo. E 17% é dinheiro do Corinthians - R$ 561 mil por mês.

Marília Ruiz

Brasil espera Neymar e Raphinha para mudar ataque de novo, diz Marília Ruiz

A jornalista disse que o treinador já avisou o jogador do Barcelona que ele será o titular na ponta direita da seleção na próxima Data Fifa. Na opinião de Marília, esperar por atletas como Raphinha e Neymar atrapalha a construção do time.

'Depay vem tomar caipirinha e viver na noite', detona RMP

RMP disse que o torcedor não deve criar altas expectativas sobre o atleta holandês. Na opinião do jornalista, além de não ser craque, Depay não é bom profissional.

'Neymar acabou; quem acredita nele acredita em Papai Noel', detona RMP

Em participação no Fim de Papo desta terça (10), colunista Renato Maurício Prado afirmou que não acredita que Neymar voltará a jogar em alto nível.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra