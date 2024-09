Corinthians tem duas saídas: recuperação judicial ou SAF, diz Grafietti

Em entrevista ao De Primeira, o economista e especialista em fair play financeiro César Grafietti alertou que a dívida do Corinthians se tornou insolúvel.

Segundo Grafietti, diante do volume do passivo, o Timão terá duas saídas futuras: pedir recuperação judicial ou virar SAF. Ele destacou que o clube vive uma situação financeira muito grave.

O Corinthians talvez tenha a situação mais grave por conta dos volumes. Minha sensação é que em algum momento vai começar a travar e aí começa a perder relevância esportiva. Não consegue mais contratar, vai sofrer transfer ban em cima de transfer ban, os jogadores não querem ir porque o salário não vai estar em dia, então começa a desestruturar a tal ponto que tem duas alternativas: ou pede uma recuperação judicial e vai tentar via judicial resolver o problema desse endividamento todo, incluindo a arena, que é um problemaço; ou migra para um processo de SAF e aí tenta de alguma maneira, numa estratégia corintiana, resolver esses problemas.

Só pela operação orgânica, do dia a dia, não vai resolver o problema do clube — esse é um problema hoje insolúvel. Tem que ter ou uma recuperação judicial ou um processo de SAF. César Grafietti, economista e especialista em fair play financeiro

Samir: Corinthians tenta última cartada para ter Depay na Copa do Brasil

O Corinthians não conseguiu inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil e agora vai tentar uma cartada final para ter o astro holandês nas semifinais, caso consiga eliminar o Juventude, nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena — os gaúchos têm vantagem de 2 a 1. A informação foi trazida pelo colunista Samir Carvalho.

Detalhes do exame médico de Depay repercutem. Saiba bastidores

Samir Carvalho contou a repercussão dos exames médicos de Memphis Depay no Corinthians. Saiba qual a condição física do craque holandês, que já pode estrear no Brasileirão.

São Paulo diz que não perdeu prazo para pedir anulação do jogo contra o Flu

O São Paulo alega que não perdeu o prazo de 48h para o requerimento da anulação do jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão, apurou André Hernan. O Tricolor adotou estratégia jurídica diferente, baseada no áudio do VAR que comprova a irregularidade na origem do gol do Flu. Entenda!

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra