Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo conhecem grupos da Copinha feminina 2024

Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou o sorteio da segunda edição da Copinha Feminina, no Estádio do Pacaembu, rebatizado como Mercado Live Arena Pacaembu. Em 2024, a competição contará com a participação de 20 equipes, um aumento em relação ao primeiro torneio, que teve 16.

Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos estão entre os integrantes da competição. O Timão está no Grupo A e enfrentará Centro Olímpico, Cruzeiro e Fortaleza.

Já o Tricolor terá pela frente no Grupo E: Red Bull Bragantino, Internacional e Vila Nova. O Peixe, por sua vez, encontrará Fluminense, América-MG e Sport no Grupo B.

Diferentemente dos rivais paulistas, o Palmeiras não participou da primeira edição da Copinha feminina. Em sua estreia, as palestrinas enfrenterão no Grupo C : Flamengo, Minas Brasília e Botafogo-PB.

Na primeira fase, as equipes estão divididas em cinco grupos com quatro times cada, em que os líderes de cada chave e os três melhores segundo colocados avançam para o mata-mata. A partir de então, serão confrontos eliminatórios únicos para decidir o campeão.

A competição, portanto, acontecerá entre os dias 28 de novembro e 15 de dezembro e terá como sedes Canindé, Nicolau Alayon, Javari, Ibrachina Arena e Ceret. A grande final, por sinal, contará com o auxílio do VAR. Em sua primeira edição, a Copinha teve como campeão o Flamengo em final contra o Botafogo pelo placar de 2 a 0, no Canindé.

Veja como ficaram os grupos da Copinha feminina 2024:

Grupo A: Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro e Centro Olímpico (Canindé)



Grupo B: Santos, Sport, América-MG e Fluminense (Nicolau Alayon)



Grupo C: Palmeiras, Botafogo-PB, Minas Brasília e Flamengo (Javari)



Grupo D: Ferroviária, Vitória, Grêmio e Botafogo (Ibrachina Arena)



Grupo E: São Paulo, Vila Nova , Internacional e Red Bull Bragantino (Ceret)