Corinthians encerra preparação para enfrentar o Juventude; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na tarde desta terça-feira (10) a preparação para o jogo contra o Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o recém-contratado André Carrillo, os jogadores fizeram o último ensaio no CT Joaquim Grava para o duelo eliminatório que acontecerá na Neo Química Arena.

Para a partida contra o Juventude, o técnico Ramón Días não terá o zagueiro Cacá e o lateral direito Matheuzinho, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. O volante Alex Santana, com lesão na coxa, também é desfalque, assim como o atacante Héctor Hernández, que está em transição após contusão de 1º grau na coxa.

O zagueiro Félix Torres e o volante José Martínez estão com suas seleções na data Fifa e não terão condições de ajudar o Corinthians no compromisso desta quarta. Carrillo, apesar de ter iniciado o trabalho com os companheiros, só poderá atuar pela Copa do Brasil em uma eventual semifinal.

Assim, o provável Corinthians para a partida tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Além de Carrillo, uma novidade na atividade foi a presença do meia Ruan Oliveira, em fase final de recuperação de lesão ligamentar no joelho.

Nesta terça-feira, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, e um trabalho de cobranças de pênaltis.