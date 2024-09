Corinthians anuncia a contratação do meia-atacante peruano Carrillo

Tem mais um reforço chegando no Corinthians. Após anunciar Memphis Depay na última segunda-feira, o Timão confirmou a contratação do meia-atacante André Carrillo nesta manhã de terça. O contrato entre as partes é válido até 31 de julho de 2025.

O peruano de 33 anos estava sem clube desde que deixou o Al-Qadisyah, da Arábia Saudita, no começo deste mês. O jogador já passou por exames médicos e chega ao Timão de forma gratuita, com o clube precisando arcar apenas com salários e luvas.

O peruano desembarcou no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, pela manhã da última segunda-feira. Inclusive, ele já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, portanto, está apto para fazer sua estreia pelo Corinthians no próximo sábado, contra o Botafogo.

O jogador, no entanto, não estará à disposição do treinador Ramón Díaz para o jogo desta quarta-feira, contra Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como ele não estava registrado para a partida de ida, pelo regulamento da competição, só estará apto a jogar em uma eventual semifinal.

Revelado pelo Alianza Lima, do Peru, Carrillo conta com passagens por Sporting, Benfica, Watford e Al-Hilal, além do Al-Qadisyah. Ele também soma 101 jogos pela seleção peruana.

André Carrillo é a nona contratação do Corinthians nesta janela de transferências. Antes, foram anunciados: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os meias Alex Santana, Charles e José Martínez, e os atacantes Talles Magno, Héctor Hernández e Memphis Depay