Corinthians aposta em reformulação no elenco para escapar do rebaixamento

O Corinthians se apega à reformulação no elenco para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Desde o meio do ano, com a última janela de transferências, o clube contratou nove jogadores.

Sete foram anunciados durante o período de negociações no mercado da bola, enquanto dois foram contratados após o encerramento da janela. A chegada de Memphis Depay, o reforço mais midiático até o momento, foi oficializada na última segunda-feira.

A ideia é rechear o elenco com opções para a comissão técnica de Ramón Díaz. É consenso que a equipe melhorou de rendimento desde a chegada do treinador argentino, mas seguia esbarrando em carências determinantes no plantel.

O presidente Augusto Melo já promoveu uma grande mudança no elenco assim que chegou, no começo do ano. Com a saída de veteranos que estavam em final de contrato, o dirigente promoveu a chegada de 10 jogadores. O maior caso de sucesso foi o meia Rodrigo Garro, titular absoluto e líder em assistências no ano.

Agora, dos reforços do meio de ano que já atuaram, o goleiro Hugo Souza foi o de maior impacto, com defesas decisivas e uma identificação rapidamente criada com o torcedor.

O Corinthians tem mais 13 jogos até o final do Campeonato Brasileiro, além de estar vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Com a quantidade de reforços apresentada, a expectativa da cúpula corintiana é que a equipe sobreviva na liga nacional e, quem sabe, "belisque" algum mata-mata.

O Timão se encontra na 17ª posição do Brasileirão, com 25 pontos conquistados. O próximo compromisso pela liga nacional é contra o Botafogo, no próximo sábado. Antes, a equipe recebe o Juventude, na quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Veja os contratados pelo Corinthians de julho em diante: