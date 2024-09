Contra o Atlético-MG, São Paulo conta com retorno de peça chave da temporada

O São Paulo encara o Atlético-MG nesta quinta-feira, na Arena MRV, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Derrotado no jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor Paulista tem um trunfo para reverter o placar: o retorno de Alan Franco.

Titular incontestável com o técnico Luis Zubeldía, o zagueiro argentino desfalcou a equipe no primeiro duelo. Alan Franco foi expulso no jogo de volta contra o Goiás pelas oitavas de final e teve que cumprir suspensão na ida.

Suspensão cumprida, retorno garantido. Alan Franco deve voltar ao time titular no lugar de Sabino, que renovou contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. O defensor argentino não jogou nos últimos três jogos do Tricolor.

Assim, Zubeldía volta a contar com uma das principais peças de sua equipe na temporada. Com Alan Franco, o Tricolor Paulista perdeu apenas quatro jogos. O argentino ainda soma 17 vitórias e 10 empates, totalizando 31 partidas.

Uma das quatro derrotas do zagueiro argentino foi protagonizada pelo próprio Atlético-MG. O Tricolor Paulista perdeu para o Galo por 2 a 1 pelo Brasileirão. Alan Franco, inclusive, deixou o jogo no começo do segundo tempo após receber cartão vermelho direto por dura falta em Otávio.

As outras três derrotas do defensor aconteceram contra Vasco, Fortaleza e Palmeiras. Assim como o jogo contra o Galo, todos os reveses ocorreram em partidas válidas pelo Brasileirão.

O São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols para se classificar à semifinal. Uma vitória por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis. A bola rola para o confronto a partir das 21h45 (de Brasília).