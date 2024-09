Comissão técnica quer mais opções, e Corinthians busca contratação de zagueiro

O Corinthians está atrás de um zagueiro. Após a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz diagnosticar que falta pelo menos mais uma opção no setor, a diretoria monitora nomes disponíveis para reforçar o Timão.

Neste momento, o Corinthians tem como opções para a zaga André Ramalho, Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique. Caetano, que seria mais uma alternativa, não está nos planos de Ramón Díaz e não deve ficar no clube ao final da temporada, quando seu contrato chega ao fim.

A preocupação da comissão se dá pelo fato do Timão atuar preferencialmente no 3-5-2. Ou seja, a equipe fica apenas com um zagueiro como opção no banco de reservas e, em caso de desfalques, o time acaba tendo que recorrer à linha de quatro.

Isso pode ocorrer no jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira, por exemplo. Cacá está suspenso e Félix Torres não vai ficar disponível, já que tem compromisso pelo Equador na data Fifa um dia antes do duelo da Copa do Brasil.

Contra o Botafogo, o mesmo cenário se apresenta, já que Cacá e Félix Torres estão suspensos. Em ambos os duelos, a dupla de zaga do Timão deve ser formada por André Ramalho e Gustavo Henrique.

Uma alternativa para compensar a ausência de zagueiros é a utilização de Raniele no setor. O camisa 14 é beque de formação e já atuou assim no próprio Corinthians em algumas oportunidades, especialmente no começo do ano.

No entanto, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Ramón Díaz não tem a intenção de trabalhar com Raniele nesta posição. O treinador conta com o jogador para a região do meio-campo.

Assim, não dá para dizer que Depay foi a última contratação do Corinthians antes do final da temporada. O que joga contra o clube é o tempo, já que as inscrições para a Copa Sul-Americana se encerram na próxima sexta-feira, enquanto o prazo de trocas no Campeonato Brasileiro vai até o dia 20.

Com o fechamento do mercado da bola, o Corinthians só pode contratar jogadores que ficaram sem contrato antes do encerramento da última janela de transferências, como nos casos de Carrillo e Memphis Depay.