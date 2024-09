Palmeiras volta ao Allianz, mas fará apenas um jogo no estádio em setembro

O Palmeiras tem apenas um compromisso no Allianz Parque no mês de setembro. O Alviverde retornará a sua casa depois de quase um mês para enfrentar o Criciúma, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (15), às 16h (de Brasília).

O último compromisso do clube paulista em sua casa foi no empate por 2 a 2 com o Botafogo, no dia 21 de agosto, em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na oportunidade, o Alviverde acabou eliminado do torneio. Depois disso, o Palmeiras teve um confronto como mandante, mas longe do Allianz.

Devido a um evento musical, o Palmeiras mandou o jogo contra o Cuiabá, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No local, o time de Abel Ferreira goleou por 5 a 0. Ainda neste mês, o clube voltará a Campinas no dia 28 para o duelo contra o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nessa ocasião, o Allianz também estará ocupado com estrutura para o show de Eric Clapton.

No Allianz Parque, o Palmeiras tem ótimo aproveitamento. São 20 jogos, 16 vitórias, uma derrota e três empates. O Alviverde só perdeu a invencibilidade no local em julho, quando foi derrotado pelo Vitória, por 2 a 0.

Apenas com o Brasileirão para disputar, o Palmeiras tem apenas mais três compromissos em setembro, incluindo um fora de casa, contra o Vasco. A partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília (DF). No começo do mês, o Alviverde bateu o Athletico-PR, por 2 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba.

Atualmente, o Palmeiras tem 47 pontos conquistados e ocupa o terceiro lugar na tabela, atrás de Botafogo (50) e Fortaleza (48).