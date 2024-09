Colômbia x Argentina: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

O jogo Colômbia x Argentina, válido pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, será disputado nesta terça-feira (10), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

O Sportv (TV fechada) vai transmitir o duelo com exclusividade ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

A Colômbia pode ultrapassar o Uruguai e assumir a 2ª posição em caso de vitória. A seleção é a única invicta nestas Eliminatórias, com três vitórias e quatro empates — somando, portanto, 13 pontos.

A Argentina lidera com folga a tabela. Os atuais campeões do mundo têm 18 pontos e só perderam uma vez na atual edição do torneio, com outras seis vitórias.

O jogo desta terça serve também como uma "revanche": os dois disputaram uma tensa final de Copa América, que acabou com vitória dramática da Argentina já na prorrogação.

Colômbia x Argentina -- Eliminatórias

Data: 10 de setembro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)

Transmissão: Sportv (TV fechada)