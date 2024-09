Cicinho reprova contratação de Memphis Depay e relembra passagem de James pelo São Paulo "mesma raiva"

O holandês Memphis Depay foi anunciado pelo Corinthians, nesta segunda-feira. O atacante de 30 anos assinou um contrato até dezembro de 2026. Ídolo do São Paulo, o ex-lateral direito Cicinho não aprovou a contratação e relembrou a passagem de James Rodríguez pelo Tricolor.

"Vocês (corintianos) vão passar a mesma raiva que nós passamos com o James", disse Cicinho no programa Arena SBT.

Contratado pelo São Paulo em julho de 2023, o colombiano não conseguiu se destacar no futebol brasileiro. Entrou em campo apenas 22 vezes, marcou dois gols e deu quatro assistências. No último mês de julho, James Rodríguez acertou sua rescisão com o Tricolor.

"Esse cara é doido. Você acha que ele quer jogar bola para vir para o Corinthians? Não estou fazendo onda. Estou raciocinando com minha mente de jogador. Você está na Europa, tem uma proposta do Sevilla, uma proposta real, e vai vir para o Corinthians?", acrescentou o ex-jogador.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Memphis Depay receberá cerca de R$ 3,5 milhões por mês no período em um pacote de receitas que engloba salário, luvas, bonificações e ações de marketing. O valor total da operação fica na casa dos R$ 84 milhões.

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, irá bancar R$ 57 milhões. Os outros R$ 27 milhões serão assumidos pelo Timão.

"Você vê as notícias que tem do Corinthians, um clube que deve todo mundo, não tem condições de pagar, está prometendo algo que não tem condições de pagar. A questão é o momento do Corinthians. O Corinthians está desesperado, dando tiro no escuro. O que aparecer e quiser vir o Corinthians vai atrás", concluiu Cicinho.

O Corinthians volta campo nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Por conta da derrota no jogo de ida, por 2 a 1, o Timão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Um vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Já o clube gaúcho tem a vantagem de jogar pelo empate.