'CBF deveria ter vergonha de falar em Neymar!', detona Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira detonou no UOL News Esporte desta terça-feira (10) o planejamento da CBF para acompanhar a reta final da recuperação de Neymar. O colunista do UOL afirmou que a entidade deveria sentir vergonha de pensar no craque enquanto ele não estiver 100% fisicamente, já que o camisa 10 se machucou servindo à seleção.

'A CBF deveria ter vergonha de falar em Neymar': "É bom lembrar que o Neymar era um jogador recém-contratado pelos sauditas e se contundiu na seleção, e antes o Jorge Jesus até disse para ele não viajar, que ele não estava OK. Ele viajou, se machucou e está parado até hoje. Ou seja, um grande absurdo, independentemente de sobrar dinheiro na bolha saudita. Os caras pagaram 90 milhões de euros pelo Neymar, o cara não jogou praticamente e se machucou na seleção. A CBF deveria ter vergonha de falar do Neymar enquanto ele não tiver 100% disponível pro clube, jogando, para convocar".

'Isso é o fim da picada': "A CBF deveria ter vergonha. O cara se machucou com a gente aqui, deixa ele lá, deixa os caras resolverem. Quando ele voltar a jogar, estiver em forma, a gente pensa em convocá-lo novamente, agora deixa ele resolver com o clube dele lá. Mas não, pagaram o salário do Neymar? Vão pagar o do Pedro? Isso é uma brincadeira, isso é o fim da picada".

