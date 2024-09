Carrillo tem versatilidade como trunfo para vingar no Corinthians; entenda

Uma das contratações do Corinthians para o decorrer da temporada, o meia-atacante André Carrillo tem como grande trunfo a versatilidade. O jogador peruano de 33 anos pode atuar em diferentes faixas do campo e ajudar o Timão de diferentes maneiras.

Carrillo surge como destaque atuando na ponta, especialmente pela direita. O atleta se notabilizou com sua capacidade de drible e arranque pelos flancos. O jogado iniciou sua carreira no Alianza Lima e rodou em clubes da Europa como Sporting, Benfica e Watford.

No entanto, em sua versão mais recente, Carrillo se mostrou capaz de atuar por dentro, como meio-campista. O jogador mostrou capacidade de armação pela região central e boa movimentação para cair no lado da jogada.

Com Ramón Díaz, que treinou Carrillo no Al-Hilal, o Corinthians vem jogando especialmente no 3-4-1-2, sem pontas. Assim, a princípio, o peruano chegaria para brigar por posição no meio-campo.

Mapa de calor de Carrillo no campeonato árabe de 22/23 (Foto: Reprodução/Sofascore)

Caso o comandante argentino opte por variar de esquema tática, o atleta pode voltar às origens e ser uma opção pelo lado do campo, setor carente no Timão.

Depois do Al-Hilal, Carrillo chegou ao Al-Qadisiyah, onde fez apenas 29 jogos. Ao chega em São Paulo, o jogador falou sobre seu novo desafio, no Corinthians.

"A expectativa é grande. Todo mundo conhece os torcedores do Corinthians e sabem que cantam 90 minutos. Tem muita paixão pelo clube. E por isso estou com grande vontade de estar aqui", relatou o atleta.

Carrillo assinou contrato com o Corinthians válido até meio de 2025, com possibilidade de prorrogação caso o atleta cumpra metas estabelecidas. Registrado no BID, o meia-atacante pode fazer sua estreia no próximo sábado, contra o Botafogo.