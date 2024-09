Brasil é derrotado pelo Paraguai nas Eliminatórias e perde invencibilidade sob o comando de Dorival

O Brasil sofreu sua primeira derrota sob comando do técnico Dorival Júnior, nesta terça-feira, ao ser superado pelo Paraguai, por 1 a 0, em duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Diego Gómez fez o único gol do jogo que aconteceu no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Dorival assumiu a Seleção Brasileira no início deste ano e tem 10 jogos. São quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Com este resultado, o Brasil permanece na quinta posição na tabela das Eliminatórias, com 10 pontos, oito de distância da Argentina, que lidera. O Paraguai sobe para sétimo, com nove.

As seleções retornam a campo na próxima data Fifa, que será disputada na primeira quinzena de outubro. O próximo adversário do Brasil é o Chile, fora de casa, enquanto o Paraguai duela com o Equador, também como visitante.

O jogo

O Brasil teve quase que total domínio da posse de bola nos primeiros dez minutos, mas não conseguiu criar. Aos 12 minutos, os brasileiros tiveram o primeiro escanteio do jogo, tendo chance de se aproximar mais de uma oportunidade mais clara, mas nas duas oportunidades da bola parada, viu o adversário afastar.

Apesar do domínio inicial - mas sem chances -, o Brasil viu o Paraguai sair na frente aos 19 minutos, na primeira finalização do jogo. Os paraguaios trocaram passes no campo de ataque, Junior Alonso cruzou a bola na área, pelo alto, Gabriel Magalhães tentou afastar e mandou no pé de Diego Gómez, que ajeitou a bola e bateu da entrada da área. A bola bateu na trave esquerda de Alisson e estufou a rede.

E, por pouco o Brasil não empatou aos 24. Endrick avançou pela direita e fez boa virada de jogo para Vini Jr, que driblou a marcação dentro da área e tocou para trás para Guilherme Arana. O lateral bateu firme, mas Junior Alonso tirou em cima da linha. Aos 41 minutos, Paquetá driblou Velázquez dentro da área, tentou o cruzamento e carimbou a defesa do Paraguai. A bola voltou no camisa 8 e saiu pela linha de fundo.

O Brasil voltou para o segundo tempo com modificações: entraram João Pedro e Luiz Henrique nas vagas de Endrick e Bruno Guimarães. Na primeira chegada, João Pedro deu bom passe para Rodrygo, que recebeu no meio da marcação. O camisa 10, porém, pegou errado na bola e isolou. Pouco depois, o Paraguai respondeu com Isidro Pitta, que cabeceou com perigo, mas mandou para fora.

Aos oito minutos, Luiz Henrique avançou até o fundo pela direita e cruzou na área para João Pedro, que cabeceou por cima do gol de Gatito Fernández. Pouco depois, o atacante brasileiro fez nova boa jogada e cruzou na área. Arana cabeceou para o meio da área, a bola ficou viva no ataque, mas ninguém conseguiu concluir ao gol. Aos 13, o Paraguai saiu em contra-ataque com Enciso. Pitta recebeu na área e tocou para Diego Gómez, que finalizou, mas foi travado por Gabriel Magalhães.

Por volta dos 25 minutos, o Brasil teve uma boa oportunidade. O Paraguai afastou mal uma bola dentro da área, Rodrygo recuperou, invadiu a área e tocou para Vini Jr., que finalizou e viu Gatito fazer a defesa. Pouco depois, Vini avançou pela esquerda, puxou para o meio e bateu bem de fora da área e o goleiro paraguaio espalmou. Aos 30, Bobadilla levou perigo para Alisson em um cabeceio firme. Perto dos 40, Luiz Henrique cruzou rasteiro, a zaga desviou e Gatito defendeu. No último lance, Gerson isolou a bola.

FICHA TÉCNICA



PARAGUAI 1 X 0 BRASIL

Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (Paraguai)



Data: 10 de setembro de 2024 (terça-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)



VAR: Alberto Feres (URU)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Bobadilla, Diego Gómez, Junior Alonso e Almirón (Paraguai); Paquetá e Vinícius Júnior (Brasil)

GOL



PARAGUAI: Diego Gómez (aos 19 minutos do 1°T)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Balbuena, Alderete (Velázquez) e Junior Alonso; Villasanti, Diego Gómez (Ramón Sosa) e Bobadilla; Almirón (Ceunca), Enciso (Riveros) e Isidro Pitta (Arce).



Técnico: Gustavo Alfaro

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão); André, Bruno Guimarães (Luiz Hernique) e Lucas Paquetá (Gerson); Rodrygo (Lucas Moura), Endrick (João Pedro) e Vinícius Júnior.



Técnico: Dorival Júnior