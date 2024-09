Braian Aguirre e Clayton Sampaio são apresentados pelo Internacional e projetam duelo pelo Brasileirão

Os novos reforços Clayton Sampaio e Braian Aguirre foram apresentados nesta terça-feira pelo Internacional. Os atletas focaram em revelar seus estilos de jogo e projetar o duelo desta quarta, no Beira-Rio, contra o Fortaleza, em duelo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro Clayton assinou um contrato válido até o final de 2028. Formado nas categorias de base do Santos, ele estava no AVS SAD, de Portugal.

"Me considero um zagueiro rápido, com característica defensiva forte, acho que eu posso ajudar muito o Inter com isso, mas vou chegando e conquistando meu espaço no tempo certo. Quando o Roger [Machado] achar que é necessário me colocar em campo de titular vou estar pronto pra isso," disse.

"Me sinto muito bem. Venho de uma pré-temporada recente na Europa, me sinto bem fisicamente e acho que posso ajudar muito quando for acionado", completou o zagueiro, visando o jogo contra o Fortaleza.

Braian Aguirre, de 24 anos, estava no Lanús e chega com contrato válido até dezembro de 2027. O lateral comentou sobre sua característica e forma física, frente à próxima partida.

"No geral passo muito para o ataque e defendo bem. Creio que assim vou ajudar muito à equipe no que puder. Falei com Roger sobre o que ele queria. Mas não me disse nada sobre jogar a partida [desta quarta], mas se me escolher, vou com tudo", afirmou o argentino.

"Minha condição física está muito bem. Estava treinando bem no Lanús depois de uma lesão. Por isso me sinto muito bem para estar à disposição amanhã com o grupo", concluiu.

O diretor esportivo do Inter, Andrés D'Alessandro, comentou sobre a estratégia do clube em contratações recentemente, focando muito mais na aquisição de jovens.

"O que a gente planeja pro nosso futuro a curto e médio prazo é poder trazer jogadores jovens, que possam nos ajudar muito a baixar um pouco a idade. É importante para poder ter uma vida prolongada dentro do clube, e no caso dos dois, criar uma identificação", disse D'Alessandro

"Esperamos que eles gostem do clube, que possam ficar aqui muito tempo. Que o clube possa junto com a torcida acolher eles da melhor maneira e que eles possam nos retribuir como todo mundo quer, dentro do campo," completou.