Atleta da NFL que jogou no estádio do Corinthians detona gramado: 'Lixo'

O defensive tackle Kenny Clark, do Green Bay Packers, detonou a qualidade do gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, dias após sua equipe ser derrotada pelo Philadelphia Eagles no local.

O que aconteceu

Kenny Clark disse que o gramado estava "um lixo". O jogador citou jogos na neve e na chuva para dizer que "nunca jogou em um campo como aquele".

Era um lixo, cara. Eu já joguei na neve, na chuva... mas eu nunca joguei numa superfice desse tipo. Era tipo lama saindo do solo, com buracos no chão. Superfície difícil de se jogar. Kenny Clark, jogador dos Packers, em participação no Monday's Clubhouse Live

Jogadores das duas equipes "patinaram" no gramado da Neo Química Arena. Eles tiveram alguns escorregões e foram ao chão durante arrancadas ofensivas e defensivas.

LeBron James, astro do basquete também detonou o gramado da Neo Química Arena. O jogador do Los Angeles Lakers fez uma publicação no X durante o jogo da última sexta-feira (6): "Cara, esse gramado é uma merda", escreveu.

Jogadores de Eagles e Packers se dividiram nos comentários sobre o gramado após o jogo. Alguns viram a situação como normal e outros relataram problemas que tiveram durante o jogo.

Sim, a grama é igual nos EUA. Isso vem com a partida. Você não pode escolher o tipo de grama que você joga. Não foi tão ruim. Nós trocamos os cravos das chuteiras. Eu comecei sofrendo, mas depois joguei, mas todos jogamos na mesma grama. Então, não foi um problema para mim. AJ Brown, jogador dos Eagles

Não vou usar essas palavras [do LeBron], mas vocês viram que foi um jogo difícil para pegar o ritmo. Definitivamente, foi um jogo desafiante. Não é o tipo de campo que nós estamos acostumados. Nós já tivemos esse tipo de campo antes, mas eles tiveram que jogar também. Estou feliz que nós conseguimos superar e vencer. Jalen Hurts, jogador dos Eagles

Responsável pelo gramado vê exagero

Roberto Gomide, presidente da World Sports, empresa que cuida do gramado da Neo Química Arena, viu exagero nas críticas ao estado do campo em entrevista ao UOL.

Criou-se uma celeuma. Para mim é até estranho depois de uma festa tão grande a gente focar tanto no gramado, sendo que foi um jogo espetacular, o primeiro jogo da NFL no Brasil. Mas de qualquer maneira faz parte, a gente está acostumado.

Gomide também explicou que houve uma recomendação aos jogadores quanto às chuteiras que poderiam ser usadas para evitar escorregões, mas disse que ela não foi seguida.