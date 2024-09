Athletico-PR x Vasco: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Athletico-PR entram em campo na noite desta quarta-feira. O duelo na Ligga Arena define um dos semifinalistas da Copa do Brasil de 2024. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão do Prime Video.

No confronto de ida, em São Januário, o Cruzmaltino venceu de virada por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para se classificar. Uma vitória do Furacão por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. Se o Athletico ganhar por diferença maior, avança à próxima fase.

Em boa fase no Brasileiro e no mata-mata, o Vasco tem uma baixa para a partida desta quarta. Expulso no jogo de ida, o zagueiro João Victor está suspenso e ficará fora, com Léo como substituto.

Já a aguardada volta do meia Philippe Coutinho não ocorrerá. Embora recuperado do problema muscular que o afastou do time e da covid, o jogador ainda não está 100% fisicamente e, em função do campo sintético do estádio paranaense, segue fora da equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

No Furacão, o destaque fica por conta da titularidade do jovem goleiro Mycael, de apenas 20 anos. Após grande atuação diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o atleta ganhou a preferência do técnico Martín Varini para defender a meta no jogo decisivo.

Os dois times já se enfrentaram três vezes na temporada, com duas vitórias cruzmaltinas, ambas em São Januário, e um triunfo do Furacão, em Curitiba. O retrospecto do Athletico como mandante diante do Vasco é um desafio a mais para a equipe carioca, que não vence desde 2007. De lá para cá, foram nove vitórias rubro-negras e quatro empates.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X VASCO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: Quarta-feira, 11 de setembro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

ATLHETICO: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani



Técnico: Martín Varini

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Sforza (Payet), Rayan, David e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva (interino)