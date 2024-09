Arábia Saudita vira sobre a China com um a menos pelas Eliminatórias Asiáticas

A Arábia Saudita conseguiu um grande resultado e venceu a China de virada por 2 a 1, nesta terça-feira. O jogo era válido pela segunda rodada do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas. Enquanto Hassan Kadesh fez dois para os visitantes, Ali-Lajami (contra) marcou para os mandantes.

Com o resultado, a China segue na lanterna do Grupo C da competição. Já os árabes assumiram provisoriamente a primeira colocação.

Agora, a China volta a campo apenas no dia 10 de outubro, contra a Austrália, também pelas Eliminatórias. A Arábia Saudita, por sua vez, enfrenta o Japão no mesmo dia pela mesma competição.

A China começou bem na partida e abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, vendo Ali-Lajami marcar contra. A situação complicou para a Arábia Saudita pouco depois, aos 19 minutos, quando Mohamed Kanno recebeu cartão vermelho.

A Arábia Saudita, no entanto, não se abalou e buscou a virada. Os dois gols foram marcados por Hassan Kadesh, um aos 39 minutos da primeira etapa e outro aos 45 do segundo tempo.