Após jogo da NFL, Neo Química Arena se consolida como palco de eventos internacionais no Brasil

A Neo Química Arena foi palco de um evento histórico na última sexta-feira. O estádio do Corinthians foi o local escolhido para sediar o primeiro jogo da NFL no hemisfério sul do planeta. Com mais de 10 anos de existência, a casa alvinegra se consolidou como uma grande sede para eventos internacionais realizados no Brasil, entre eles, a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2019.

Na época chamada de Arena Corinthians, o estádio foi construído para receber seis jogos da Copa do Mundo de 2014, incluindo a partida de abertura entre Brasil e Croácia, e a semifinal disputada entre Argentina e Holanda. A casa do Timão recebeu duas arquibancadas móveis para a competição, aumentando sua capacidade para mais de 60 mil espectadores. O duelo entre argentinos e holandeses detém o recorde de público do estádio: 63.267 presentes.

Dois anos depois, a Neo Química Arena sediou dez jogos de futebol masculino e feminino válidos pelas Olimpíadas do Rio-2016. O estádio recebeu a Seleção Brasileira nas quartas de final, terminando com vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Colômbia, com gols de Neymar e Luan.

Em 2017 e 2018, a casa do Corinthians recebeu o primeiro evento internacional que não era uma competição de futebol. A Neo Química Arena recebeu duas edições do Monster Jam, onde caminhões gigantes se enfrentam em provas com manobras radicais. Em alguns momentos, o piloto do veículo consegue sair de situações que podem levar o caminhão à destruição.

Em 2019, o estádio participou da Copa América sediando três jogos, entre eles, a goleada da Seleção Brasileira sobre o Peru por 5 a 0, na fase de grupos. A Neo Química Arena ainda recebeu o duelo entre Chile e Colômbia nas quartas de final, e a partida entre Argentina e Chile na disputa pelo terceiro lugar.

Por fim, a casa alvinegra recebeu na última sexta-feira o primeiro jogo da NFL na América do Sul. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, em uma partida histórica que recebeu mais de 47 mil espectadores. A Neo Química Arena passou por uma grande transformação para receber o evento, desde a construção de duas pequenas arquibancadas móveis no setor leste, até a pintura do gramado nos moldes da NFL.

Agora, a Neo Química Arena se prepara para receber o jogo entre Corinthians e Juventude nesta quarta-feira, válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo a partir das 21h (de Brasília).