Alex Telles explica escolha pelo Botafogo e diz ainda sonhar com vaga na Seleção Brasileira

Vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Alex Telles foi contratado pelo Botafogo para a sequência desta temporada. O lateral foi apresentado à imprensa nesta terça-feira e revelou o motivo pelo qual escolheu o Fogão em sua volta ao futebol brasileiro. Além disso, o jogador de 31 anos falou sobre a importância de John Textor na negociação.

"Queria vir pela grandeza do clube, quem conhece de futebol sabe. Sobre o John (Textor), a partir do primeiro dia em que eu estava livre no mercado, ele já me ligou. Foi legal ouvir ele, sobre o que ele fez no Botafogo nos últimos dois anos. Ele fez eu me sentir mais ambicioso para estar aqui. Conversei com o Tiquinho, já acompanhava os jogos do Botafogo. Fora que no Al-Nassr tinha todo o staff que já havia passado aqui no clube", disse o atleta.

Alex Telles foi um dos convocados para a Copa do Mundo de 2022, onde se lesionou no último jogo da fase de grupos. O lateral disse que ainda sonha em voltar a vestir a amarelinha, e acredita que sua performance pelo Botafogo pode ajudá-lo.

"Acredito muito que, assim como cheguei na Seleção nos últimos anos, posso sempre chegar, no passo a passo. Estando eu rendendo dentro de campo, estarei preparado para o que venha acontecer. Não fechei as portas da Seleção na minha carreira. Me sinto bem, quero ajudar o clube, quero ser um exemplo dentro de campo e quem sabe voltar à Seleção", afirmou Alex Telles.

Ainda ganhando ritmo nos treinos, o jogador falou sobre suas características e disse que quer estar pronto o mais rápido possível para os jogos do Fogão.

"Acompanhei um pouco da estratégia nos últimos jogos. Tive um contato com o Artur nos treinos. Sou um lateral muito ofensivo, gosto de dar assistências. Fisicamente todo lateral precisa estar bem. Sei da minha condição hoje, vindo de outro país, outro futebol, mas já estou treinando com os meus companheiros e quero estar pronto o mais rápido possível", concluiu Alex Telles.

O próximo jogo do Botafogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta o Corinthians neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.