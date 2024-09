Qual dos sete reforços do Corinthians na janela do meio de ano empolgou mais? Vote!

O Corinthians, impulsionado pela briga contra o rebaixamento, contratou no total sete jogadores na última janela de transferências. São eles: Hugo Souza (goleiro), André Ramalho (zagueiro), Alex Santana (volante), Charles (volante), José Martínez (volante), Talles Magno (atacante) e Héctor Hernández (atacante). Desses, Hugo e Talles vieram por empréstimo, enquanto o restante chegou de forma definitiva.

Hugo Souza, o maior acerto do Timão nesta janela, tomou conta do gol com defesas decisivas e mostrou forte identificação com a torcida. André Ramalho, José Martínez e Talles Magno também chegaram com moral com a comissão técnica e são considerados titulares, enquanto Charles briga por seu espaço no meio-campo. Alex Santana deixou boas primeiras impressões, mas teve lesão grave na coxa e se encontra no DM. Algo semelhante aconteceu com Héctor Hernández, que se contundiu logo no começo de seu segundo jogo pelo time.