Peru x Colômbia: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto pelas Eliminatórias

A Colômbia caminha para voltar a disputar uma Copa do Mundo em 2026. Nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), os colombianos encaram o Peru, no Estádio Nacional de Lima, com transmissão do Sportv 3.

Os visitantes estão na terceira posição, com 12 pontos. A Colômbia vai em busca de uma vitória para se consolidar entre os líderes das Eliminatórias Sul-Americanas.

A equipe colombiana vem embalada pelo vice-campeonato da Copa América, perdida para a Argentina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Já o Peru é o lanterna das Eliminatórias. Os donos da casa vivem crise na seleção, principalmente após serem eliminados da Copa América sem marcar gols.

A equipe vai tentar acabar com a má fase para se aproximar da zona de classificação para o Mundial.

CLASSIFICAÇÕES

Peru: 10º colocado, com dois pontos

Colômbia: 3ª colocada, com 12 pontos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Peru: Gallese, Advícula, Corzo, Zambrano, Callens, Andy Polo; Cartagena, Piero Quispe, Tapia; Lapadula e Edison Flores



Técnico: Jorge Fossati

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Mojica; Lerma, Richard Ríos, James Rodrígues; Jhon Arias, Córdoba e Luis Díaz



Técnico: Nestor Lorenzo

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Esteban Ostojich, com Martín Soppi e Carlos Barreiro como seus assistentes. Cristian Ferreyra ficará a cargo do VAR.