Pablo Maia e Alisson voltam quando? Saiba como anda a recuperação da dupla tricolor

Titulares incontestáveis. Peças quase insubstituíveis. Esse era o status de Alisson e Pablo Maia antes de ambos sofrerem graves lesões. A dupla tem se limitado à fisioterapia há algum tempo e, pelo andar da carruagem, tendem a seguir fora dos planos do técnico Luis Zubeldía por um bom tempo.

Pablo Maia foi o primeiro a se lesionar, em abril. O volante sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda durante o treino da véspera do clássico contra o Palmeiras, no fim de abril. Poucos dias depois, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, cujo prazo para reabilitação inviabilizou seu retorno aos gramados antes do fim da atual temporada.

Alisson, por sua vez, acabou fraturando o tornozelo direito dois meses e meio depois, no duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O volante passou por cirurgia no dia seguinte e, desde então, vem focando no processo de recuperação, também com previsão de volta apenas em 2025.

Qual é o planejamento do São Paulo?

O São Paulo não conta com sua dupla de volantes titular ainda nesta temporada. Por ser improvável uma recuperação plena em 2024, ainda que na reta final do ano, a comissão técnica de Luis Zubeldía preferiu esperá-los para a pré-temporada de 2025, na qual, provavelmente, tanto Alisson quanto Pablo Maia já reunirão condições de trabalhar com o restante do elenco sem restrições.

Por enquanto, Alisson e Pablo Maia tem se limitado ao processo de fisioterapia nas dependências internas do CT da Barra Funda. Os próximos passos, ainda sem prazo para iniciarem, são exercícios de fisioterapia no gramado, preparação física, transição para o campo e, por fim, treino com bola ao lado dos companheiros.

Enquanto a dupla de volantes titular não se recupera, o São Paulo optou por ir ao mercado e trazer outros dois jogadores da posição: Marcos Antônio, ex-Lazio, e Jamal Lewis, ex-Newcastle. Ambos vieram do futebol europeu, por empréstimo, e chegam para brigar por posição, principalmente, com Luiz Gustavo e Damián Bobadilla, uma vez que Giuliano Galoppo não tem recebido tantas oportunidades.