Os prós e contras do Corinthians pelo sonho de contratar Depay

Do UOL, em Santos (SP)

O Corinthians está no páreo pela contratação de Depay, apesar de saber da complexidade da negociação pelo atacante da seleção holandesa. Abaixo, o UOL lista os trunfos e as barreiras alvinegras para a concretização do sonho.

Os prós

Grana alta: o Corinthians fez uma proposta competitiva tanto em salários quanto em luvas (prêmio pela assinatura do contrato). Depay receberia o maior salário do elenco.

Tempo de contrato: o Corinthians oferece dois anos de vínculo e estaria disposto até a aumentar esse prazo. A ideia é dar estabilidade ao atleta de 30 anos.

Carinho pelo Brasil: Depay gosta do país e tem relação com pelo menos dois brasileiros: sua cozinheira e um profissional que trabalha na produção de um documentário sobre a carreira.

Os contras

Concorrência forte: Depay recebeu sondagens de clubes europeus, como Galatasaray e Sevilla. O Sevilla anima o jogador, mas ainda não oficializou uma proposta.

Convocações: Depay pretende continuar na seleção da Holanda para tentar superar Van Persie, o maior goleador do país. O técnico Ronald Koeman vetou Berghwijn após a transferência do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e pode ver o Brasil também como um mercado secundário.

A patrocinadora: a Esportes da Sorte bancaria a contratação de Depay, mas está envolvida em uma grande investigação de lavagem de dinheiro. O Corinthians mantém a proposta e diz que buscaria formas de honrar o acordo, porém, pode ter dificuldades para apresentar garantias ao jogador.