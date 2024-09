Jogo do Brasil hoje: horário e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Brasil recebe o Equador hoje (6), às 22h (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta) e sportv (TV fechada).

Seleção busca retomada. Após a eliminação na Copa América, o técnico Dorival Júnior busca uma recuperação em sua estreia na competição. O Brasil é o sexto colocado, com sete pontos.

A provável escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Jr.

O Equador terá a estreia do técnico Sebastián Beccacece. Os visitantes estão à frente do Brasil, com um ponto a mais, na 5ª posição.

Brasil x Equador -- 7ª rodada das Eliminatórias

Data e hora: 6 de setembro, às 22h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Transmissão: Globo (TV aberta) e sportv (TV fechada)