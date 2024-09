Camisa do Palmeiras na Arena Corinthians? Os itens proibidos no jogo da NFL

A espera dos fãs brasileiros da NFL finalmente acabou! O primeiro jogo da maior liga de futebol americano no Hemisfério Sul será realizado às 21h15 (de Brasília) desta sexta (6) na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Para que nenhum torcedor se surpreenda na chegada, o UOL lista abaixo os itens que não serão permitidos no São Paulo Game, como camisas de clubes de futebol brasileiros, entre elas de Palmeiras e do próprio Corinthians. Nenhuma vestimenta de equipes do Brasil será permitida.

Além disso, por questão de segurança, os fãs só poderão entrar no estádio com bolsas transparentes, que ainda precisam estar em conformidade com as dimensões estabelecidas — menores que 30,5 cm de altura x 15,25 cm de profundidade x 30,5 cm de largura. Todos os torcedores passarão por revistas de inspeção na entrada da Arena.

Lista de itens proibidos