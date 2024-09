França x Itália: veja onde assistir ao jogo pela Liga das Nações

Do UOL, em São Paulo

França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da Liga das Nações.

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As seleções estão no Grupo B da competição. Bélgica e Israel completam a chave, e apenas os dois primeiros vão às quartas de final.

A França tenta o bicampeonato, e Mbappé reencontra antiga casa desde transferência para o Real Madrid. Será o primeiro compromisso do atacante no estádio do PSG desde a sua estreia pelo time merengue.

A Itália quer se recuperar após queda nas oitavas da Eurocopa, mas não terá Chiesa e Scamacca. O ataque da Azzurra deve contar com Moise Kean e Retegui.

França x Itália

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Data e horário: 6 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Disney+