Flaco vê Palmeiras 'encaixado', fala sobre entrosamento sem Endrick e exalta Abel

O Palmeiras teve uma janela de transferências movimentada e precisou passar por uma reformulação no time entre chegadas e saídas. Neste período, a equipe perdeu Endrick, que foi vendido ao Real Madrid. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o atacante Flaco López falou sobre o entrosamento do time após a saída da Cria da Academia e vê o time bem encaixado.

"Tem essa adaptação. A gente estava acostumado a jogar com o Endrick, que tinha características diferentes. Então, acho que isso é mais o trabalho do Abel, que é montar o time e a gente tenta aproveitar ao máximo as características dos jogadores. Então, às vezes precisa de vários jogos para encaixar bem. Mas, hoje acho que o time está muito bem, muito bem encaixado e estamos jogando de forma muito bonita de ver e eficaz", disse.

Se por um lado houve a saída de Endrick, do outro, chegaram peças importantes. Além disso, a equipe viu Estêvão, de 17 anos, arrancar de vez no time e assumir protagonismo. Reforços como Mauricio e Felipe Anderson têm conquistado cada vez mais espaço no time titular, após inícios discretos. Perguntado sobre as mudanças da equipe, Flaco exaltou o trabalho de Abel Ferreira.

"Acho que é um trabalho importantíssimo que ele faz da melhor maneira. Acho que é muito importante, mas também difícil para ele escolher a escalação e a tática. Hoje em dia tem muita tecnologia e tem muita coisa para os rivais verem da forma que você joga. É muito difícil o trabalho dele, mas eu acho que ele faz da melhor maneira e na sua forma de ver o futebol e de escolher a tática para ele, e para nós vai ser a certa", seguiu em conversa com a Gazeta Esportiva.

Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022 e precisou de um período maior para se adaptar. Foi no início de 2024 que Flaco viveu seu melhor momento. O argentino garantiu a titularidade na equipe e fechou o Campeonato Paulista com 10 gols marcados, sendo o artilheiro do Estadual.

A entrevista completa com Flaco López vai ao ar nesta sexta-feira, no programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, a partir das 18 horas (de Brasília).