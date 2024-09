Dorival via em Pedro solução anti-retranca e tem plano frustrado na seleção

Do UOL, em Santos (SP)

Pedro seria titular da seleção brasileira se não tivesse lesionado o joelho na última quarta-feira (4).

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior pensou a seleção com Pedro como titular para enfrentar Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

Antes do primeiro treino tático, porém, Pedro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. A torção ocorreu logo no começo da atividade.

Dorival entendeu que o time teve dificuldade para finalizar as jogadas durante a Copa América e era momento de um "centroavante raiz".

Pedro tem maior capacidade de retenção da bola e de cabeceio em relação a Endrick, que deve ser reserva. A saída será novamente escalar Rodrygo como "falso 9".

A comissão técnica acreditava que o jogador do Flamengo seria um antídoto contra as retrancas de Equador e Paraguai. A expectativa é de enfrentar duas equipes que mais marcam que atacam. O Equador de Beccacece é visto como mais agressivo que o Paraguai de Alfaro, técnico que segurou o Brasil com a Costa Rica na Copa América.

Tinha expectativa muito positiva sobre o Pedro, mas agora é olhar mais o lado humano, dele como pessoa, um cara especial, e lamentar profundamente. É hora de buscar as soluções no nosso grupo em busca de um equilíbrio, de dois ou três resultados que façam as coisas caminharem de maneira um pouquinho mais tranquila Dorival Júnior

Sem Pedro, Dorival vai buscar novamente mecanismos de velocidade e movimentação no ataque, sem uma grande referência. Rodrygo, Vini, Luiz Henrique e Lucas Paquetá formam o quarteto ofensivo.

João Pedro foi convocado no lugar de Endrick. O atacante do Brighton possui características semelhantes às do jogador do Real Madrid, enquanto Pedro é visto como "único" pelo seu jeito de jogar.