Raniele cai de rendimento após bom início e perde status 'intocável' no Corinthians

O volante Raniele foi uma das poucas boas notícias do Corinthians no primeiro semestre da temporada. Dono do meio-campo, o camisa 14 se tornou homem de confiança de Mano Menezes e António Oliveira, os primeiros treinadores do Timão no ano. Porém, o atleta caiu de rendimento e já não tem o mesmo status de outrora com a comissão técnica atual, chefiada por Ramón Díaz.

No compromisso contra o Flamengo, no último domingo, Raniele foi reserva e viu José Martínez e Charles atuarem em seu setor desde o início. O jogo contra o Rubro-Negro tinha caráter decisivo, por conta da situação delicada do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

A opção de ter Raniele como reserva veio logo depois do atleta jogar mal contra o Juventude, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Antes do período em que ficou machucado, por conta de lesão na panturrilha, o jogador já vinha sendo contestado pelas suas atuações.

O volante tem a chance de dar uma resposta no próximo compromisso do Corinthians, contra o Juventude, pela volta do mata-mata. Como José Martínez deve ser baixa por conta de sua convocação para a Venezuela, existe a chance de Raniele formar dupla com Charles ou Ryan no meio.

Para adquirir Raniele em janeiro, o Corinthians topou pagar 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação da época) ao Cuiabá . A diretoria do Timão terá que pagar mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) ao clube mato-grossense por conta da meta de jogos alcançadas pelo atleta logo em seu primeiro ano pelo alvinegro.

Veja os números de Raniele com a camisa do Corinthians:

46 jogos (1º do time)

44 jogos como titular (1º do time)

3661 minutos (1º do time)

12 cartões amarelos (2º do time)

Veja os números de Raniele no Campeonato Brasileiro (Sofascore):

0,7 passe para finalização por jogo (9º do time)

2,0 desarmes por jogo (5º do time)

1,5 interceptação por jogo (3º do time)

2,3 rebatidas por jogo (7º do time)