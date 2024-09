Como Corinthians influenciou time da NFL a trocar verde por preto e branco

O Corinthians agiu nos bastidores para influenciar a decisão do Philadelphia Eagles de "esquecer" o verde, cor primária do time da NFL, para o São Paulo Game, que será realizado nesta sexta (6) na Neo Química Arena. A franquia norte-americana deu preferência ao preto, que já estava em sua paleta oficial de cores, e escanteou o verde, cor non grata em território alvinegro por ser a utilizada pelo arquirrival Palmeiras.

Verde escanteado

O Corinthians não queria que seu estádio fosse "pintado" de verde para o jogo. Além dos Eagles, mandante na partida, o adversário Green Bay Packers também tem o verde em sua identidade, assim como o amarelo.

O UOL apurou que diretores corintianos explicaram o contexto e pediram aos Eagles que não adotassem a cor na Arena. Integrantes do clube do Parque São Jorge contaram aos dirigentes norte-americanos durante as tratativas para levar o jogo à Arena sobre a rivalidade histórica do Dérbi paulista. Não foi uma exigência, mas o desejo foi acatado.

A franquia da Filadélfia também tem o preto e o branco como tons secundários — que coincidem com as cores do Corinthians. Com isso, o time da NFL afastou o verde para o confronto e vai jogar com uniforme alvinegro — em combinação inédita na história da franquia com capacetes e calças pretas e camisas brancas.

Neo Química Arena preparada para o São Paulo Game, 1º jogo da NFL no Brasil Imagem: Fernando Bueno/Ag. Corinthians

"O Corinthians é o anfitrião"

Um dirigente dos Eagles afirmou que a decisão partiu da franquia dos EUA em aceno ao time brasileiro. Em entrevista à Sports Illustrated, o general manager assistente John Ferrari afirmou que eles escolheram a cor e também negou que o verde tenha sido proibido.

Nós escolhemos a cor. Teve a liderança do [proprietário] Jeffrey [Lurie] sobre isso: '[Corinthians] é o time anfitrião, certo? Eles são preto e branco. Esse é o esquema de cores deles. E todo aquele estádio é preto e branco lá'. John Ferrari, GM assistente dos Eagles, à Sports Illustrated

Achamos que a combinação de uniforme que nunca usamos antes era um aceno único para eles, e isso nos afastou da camisa verde. Eu não diria que fomos proibidos de usar a camisa verde ou algo do tipo... A singularidade do jogo e da combinação de cores foi o que motivou essa decisão.

Publicamente, a NFL diz que não houve negociação entre os times sobre a cor. A resposta da Liga é que os Eagles já tinham o preto como uma de suas cores e optaram por utilizá-lo.

Jogadores dos Eagles durante o treino na Arena Corinthians, na véspera do São Paulo Game Imagem: Grasiela Gonzaga/Flag Football Brasil/@foto.gragonzaga

Os Eagles praticamente abandonaram o verde em seus eventos no Brasil, tanto dentro quanto fora da Arena. O estádio corintiano foi envelopado sem a cor do rival, e atividades realizadas antes da partida também tiveram poucas referências ao tom esverdeado. Jogadores treinaram sem o verde, e cheerleaders performaram de uniforme preto. Apenas o mascote Swoop e o backdrop da franquia exibiram o tradicional verde meia-noite.

Qual o nome do estádio?

O palco da partida está sendo divulgado pela NFL como Arena Corinthians, e não Neo Química Arena. Os naming rights do estádio foram adquiridos pela empresa Hypera Pharma em 2020 por R$ 300 milhões, em contrato de 20 anos.

Neo Química Arena preparada para o jogo da NFL entre Eagles e Packers Imagem: Vinícius Alves/ Agência Corinthians

O UOL apurou que a detentora dos direitos do nome e a NFL não chegaram a um acordo. Houve negociação, mas as partes não se acertaram. Se a Hypera quisesse que fosse utilizado o nome da Neo Química Arena na divulgação do São Paulo Game, teria que pagar para a NFL.

A não utilização do nome Neo Química Arena já estava acertada desde quando o Corinthians alugou o estádio. Não houve qualquer rusga entre o clube e a NFL sobre isso.

Outro estádio que sediará um jogo internacional da NFL desta temporada está sendo anunciado com os namings rights. Trata-se da Allianz Arena, em Munique (Alemanha), que receberá o jogo entre New York Giants e Carolina Panthers, em 10 de novembro.