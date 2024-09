Como é o formato do WSL Finals para definir os campeões mundiais de surfe

Do UOL, no Rio de Janeiro

A primeira chamada para o WSL Finals, a final do Circuito Mundial de Surfe, acontecerá nesta sexta-feira (6), em Trestles, na Califórnia (EUA), a partir das 11h30 (horário de Brasília). Caso as condições do mar não estejam favoráveis, a organização tem até o dia 14 de setembro para realizar a disputa em um único dia.

Entenda o formato

O formato do WSL Finals é o mesmo no masculino e no feminino. O quinto enfrenta o quarto do ranking mundial. O vencedor deste duelo pega o terceiro. Quem passar neste confronto encara o segundo. Já o líder do ranking fica no aguardo do sobrevivente desta semifinal.

A finalíssima acontece na melhor de três baterias. Quem vencer duas vezes é o campeão mundial.

Veja abaixo o chaveamento de Tati e Italo

Chaveamento feminino da WSL Finals: Tati inicia caminhada contra Molly Picklum Imagem: Divulgação / WSL

Chaveamento masculino da WSL Finals: Italo inicia caminhada contra Ethan Ewing Imagem: Divulgação / WSL

Tati busca título inédito para o Brasil no feminino; Italo tenta o bi

Tati Weston-Webb pode se tornar a primeira brasileira da história a ser campeã mundial de surfe. Ela bateu na trave em 2021, quando foi vice para a havaiana Carissa Moore.

A brasileira chega embalada pela medalha de prata nos Jogos de Paris. Além disso, foi vice-campeã em Fiji, na última etapa da WSL antes do Finals. O desempenho foi fundamental para garantir a classificação em quinto à disputa pelo título mundial.

Já Italo Ferreira busca seu bicampeonato mundial no masculino. O potiguar foi campeão em 2019, além de também ter sido o primeiro campeão olímpico da história ao conquistar o ouro em Tóquio-2020.

Italo também teve uma classificação suada para o WSL Finals. Ele foi eliminado precocemente na etapa de Fiji, mas ficou com a vaga em quinto com a eliminação do compatriota Yago Dora nas quartas de final.

WSL Finals -- Final do Mundial de Surfe

Local: Trestles, na Califórnia (EUA)

Data e hora: 6 de setembro de 2024, com primeira chamada a partir das 11h30 (horário de Brasília)

Prazo limite da janela: 14 de setembro

Transmissão: Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming), Youtube da WSL (streaming), site da WSL e aplicativo da WSL.