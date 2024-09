Caio Paulista sobre má fase do Palmeiras: "Resultado nunca mudou ambiente"

O Palmeiras superou as eliminações recentes na Libertadores e na Copa do Brasil e engatou uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Vivendo boa fase na equipe, o lateral esquerdo Caio Paulista destacou a evolução do time após o momento de oscilação e valorizou o ambiente no clube.

"Aqui dentro do Palmeiras, o resultado nunca mudou o ambiente, seja ele bom ou ruim. Isso ajuda muito no nosso desempenho. Nos momentos em que a gente teve que nos abraçar, nos abraçamos, nos cuidamos, trabalhamos mais forte e agora as vitórias estão vindo", disse.

Depois das eliminações, o Palmeiras ficou com o foco 100% no Campeonato Brasileiro. Os comandados pelo técnico Abel Ferreira buscam um feito inédito na história do clube, que é o tricampeonato do torneio. Na última rodada da competição, o Alviverde venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Ligga Arena.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 47 pontos e ocupam o terceiro lugar, atrás de Botafogo (50) e Fortaleza (48). A equipe enfrenta agora um período de cerca de 15 dias sem jogos devido também à pausa da data Fifa. O Verdão volta a campo no próximo dia 15, quando duela com o Criciúma, pela 26ª rodada. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"É muito importante para dar seguimento no campeonato e nos nossos objetivos. Com essa paralisação da data Fifa, o time tem mais tempo para treinar, reparar alguns erros e aprimorar nossas qualidades também. Agora é preparar bem a equipe para chegar aos próximos jogos e conseguir os resultados", finalizou.