André mostra confiança para jogo contra o Equador pelas Eliminatórias: "Vamos fazer um grande jogo"

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Convocado por Dorival Júnior, o volante André se mostrou confiante para a partida que ocorrerá no Couto Pereira, em Curitiba, mesmo com o Brasil vivendo uma situação complicada na tabela.

"O Equador é uma equipe que está surgindo novos talentos, mas o time (do Brasil) vem bem, está fazendo bons treinamentos. Tenho certeza que com o apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo em busca dessa vitória. Não estamos em uma situação muito boa na tabela, sabemos disso, mas vamos trabalhar muito para conseguir essa vitória, voltar a vencer nessas eliminatórias e subir na tabela", disse à CBF TV.

André ainda rasgou elogios ao treinador Dorival Júnior. Esta será a primeira vez que o técnico estará no comando da Seleção Brasileira em um jogo de Eliminatórias. Antes, ele disputou apenas amistosos e a Copa América.

"Dorival é um cara sensacional, um cara que procura também saber como estão as pessoas, um treinador que tem as suas ideias, um treinador ofensivo também. Um cara fora da curva, por tudo que já ganhou, por tudo que já viveu. Então, ele tem um perfil de paizão também. É um cara do bem. E tenho certeza que por tudo que ele já viveu, tudo que ele já conquistou, ele está passando para o time e o time está começando a entender isso", falou.

Por fim, o volante ex-Fluminense agradeceu o carinho da torcida com os jogadores durante o tempo de preparação no CT do Athletico-PR.

"Agradecer ao torcedor aqui. De Curitiba, marcando presença, todo dia aqui no hotel, mostrando todo o seu apoio. Sabemos da importância deles e é importante saber que eles estão com a gente nesse momento que a seleção está passando. Então, fica aqui o meu agradecimento, pode ter certeza que vamos dar o nosso máximo para retribuir dentro de campo e temos a certeza que sabendo disso, de todos os apoios deles, vai contribuir bastante para os nossos jogos", comentou.

Em seis jogos pelas Eliminatórias até aqui, o Brasil conquistou apenas sete pontos e ocupa a sexta colocação. O Equador, por sua vez, tem um ponto a mais e está uma posição à frente.

Após o jogo contra os equatorianos, a Seleção Brasileira viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai no Estádio Defensores del Chaco. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30.