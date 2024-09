Vitor Reis participa de parte do treino com elenco, e Palmeiras segue preparação em período sem jogos

O Palmeiras voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, em semana sem jogos devido à data Fifa. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo apenas no dia 15 de setembro, quando enfrenta o Criciúma, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O elenco iniciou o dia com um trabalho técnico com oito minimetas (quatro de cada lado), dois times e alguns jogadores como curingas, podendo tabelar com ambas as equipes. Em seguida, finalizou o treino com uma movimentação técnica com o campo mais aberto.

Em processo de transição física, o zagueiro Vitor Reis participou do aquecimento e da primeira atividade com o grupo. Na sequência, fez um complemento físico com o Núcleo de Saúde e Performance. O jovem defensor se recupera de um edema na coxa direita.

No Departamento Médico seguem Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Marcelo Lomba (pubalgia) e Mayke (lesão na panturrilha direita).

Em seu último compromisso pelo Brasileirão, o Verdão venceu o Athletico-PR, por 2 a 0, na Ligga Arena, com gols de Mauricio e Estêvão. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 47 pontos e fica na terceira posição, atrás de Botafogo (50) e Fortaleza (48).