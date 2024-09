Vini Jr. tem chance na Bola de Ouro? Clima na Europa piorou, diz jornalista

Direto da Inglaterra, o jornalista Renato Senise afirmou em participação no De Primeira que o clima na Europa piorou para Vini Jr. na corrida pela Bola de Ouro, prestigiado prêmio concedido pela France Football.

Senise contou que Rodri, do Manchester City, virou o favorito a ganhar a Bola de Ouro após liderar a Espanha na conquista da Eurocopa. Segundo ele, o mau desempenho de Vini Jr na Copa América contribui para esse cenário, mas há antipatia no continente europeu contra o brasileiro, que se tornou ícone da causa antirracista.

Aqui na Inglaterra, a discussão é entre Vini Jr e Rodri. Existe um movimento (até para dar como desculpa o prêmio para o Rodri) de 'chega de atacantes' ganhando os prêmios, que estaria na hora de premiar um jogador geracional. O Rodri, e isso ninguém duvida, está marcando época, não só no Manchester City mas na Espanha também. Na opinião de ingleses e espanhóis, o Vini Jr fez uma temporada incrível, mas não teve nenhum atacante que você fala 'tem que dar o prêmio para esse cara'. Eles falam: se um volante como o Rodri não ganhar esse ano, quando ele vai ganhar? Nos outros anos, você tinha Messi e Cristiano Ronaldo, nesse ano você tem o Vini Jr, que fez uma grande temporada, mas não sobrou tanto. Fora que o Rodri ganhou o Euro com a Espanha, que é um título muito pesado, e a Premiere League. Os comentaristas mais importantes aqui na Inglaterra são unânimes: para eles, o Rodri tem que ganhar esse ano.

E existe uma antipatia pelo Vini Jr de jogadores e de parte da imprensa, isso não ajuda o atacante brasileiro. Acho que vai ser muito apertado, eu imaginava uma comoção maior pelo Vini Jr, mas não é isso que está acontecendo. E estão usando como desculpa também o fato de o Vini Jr não ter feito uma grande Copa América. Antes da Copa América e da Euro, tinha aquela discussão Bellingham ou Vini Jr, mas o Rodri ganhou a Euro com a Espanha, então todos esses fatores estão sendo usados. Aqui na Inglaterra, e na Europa de maneira geral, existe uma tendência das pessoas acharem que o Rodri deve ganhar o prêmio neste ano. Renato Senise, jornalista

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra