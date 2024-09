Pedro participou de quase metade dos gols do Flamengo em 2024; veja números

Nesta quarta-feira, o atacante Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e teve que ser cortado da seleção brasileira. A contusão do atleta de 27 anos é grave e ele desfalcará o Flamengo por cerca de dez meses, ficando fora do restante da temporada. Essa será uma grande baixa para o Rubro-Negro, tendo em vista que o camisa 9 participou de 44,19% dos gols marcados pelo time no ano.

Em 2024, Pedro balançou as redes 30 vezes e distribuiu oito assistências, resultando em 38 participações em gols. Ao todo, o Flamengo anotou 86 tentos na temporada. Dessa forma, ele representa um pouco menos da metade dos gols da equipe.

Segundo dados do Sofascore, o centroavante teve em média uma participação em gol a cada 90 minutos neste ano. Além disso, é o brasileiro com mais tentos marcados no mundo inteiro, com sete gols de vantagem para o segundo, Igor Jesus, do Botafogo.

No total, Pedro ficou de fora de nove jogos do Flamengo na temporada e o aproveitamento do time sem o atacante preocupa. Ao todo, foram quatro derrotas, dois empates e três vitórias, resultando em 40,74%.

Com o centroavante, o desempenho evolui muito. No total, o centroavante participou de 43 jogos, ganhou 29, empatou oito e perdeu seis. Assim, o aproveitamento aumenta para 73,64%.

Além das participações diretas em gols, Pedro soma 120 finalizações em 2024, sendo 64 em direção ao gol. Na criação, ele também se destaca, com 45 passes decisivos.

Pedro é o oitavo desfalque do Flamengo nesta altura da temporada. Outros atletas lesionados no momento são: Gabigol (posterior da coxa direita), Arrascaeta (adutor da coxa esquerda), De la Cruz (posterior da coxa direita), Michael (posterior da coxa direita), Cebolinha (lesão no tendão de Aquiles), Matías Viña (lesão ligamentar no joelho direito) e Léo Pereira (entorse no joelho esquerdo).

Com as ausências de diversos jogadores, a equipe comandada pelo técnico Tite decide nas próximas semanas as classificações na Copa do Brasil e na Libertadores, além de continuar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Por conta da pausa para a Data FIFA, o Flamengo retorna a campo somente na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), diante do Bahia, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, vitória dos cariocas por 1 a 0.