Torcedores do Corinthians reclamam de troca de camisas com Packers: "Verde?"

Vários torcedores do Corinthians reclamaram da troca de camisas entre o clube e o Green Bay Packers, franquia da NFL que treinou no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira e vai encarar o Philadelphia Eagles amanhã, na Neo Química Arena.

O perfil oficial do Corinthians no Instagram publicou por volta das 17 horas (de Brasília) uma foto de Jaire Alexander, cornerback da equipe norte-americana, segurando a camisa do Timão, enquanto Hugo Souza ficou com a vestimenta dos Packers, que é verde.

Atrás do uniforme do Green Bay, está escrito "Corinthians", o que gerou muita revolta entre os torcedores. A cor verde não é bem vista por muitos corintianos e é um tabu dentro do clube por conta do rival Palmeiras, intitulado como Verdão.

No começo do ano, Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, chegou a pedir antes de uma coletiva de imprensa que os jornalistas não usassem verde nas dependências do centro de treinamento.

"Camisa verde? O que é isso", "Vocês estão de sacanagem", "Camisa verde não, né" e "Apaga isso aí" foram alguns dos comentários de torcedores registrados na publicação do Corinthians.

O elenco do Green Bay Packers encerrou a preparação para o jogo contra o Philadelphia Eagles na manhã desta quinta-feira, no CT do Corinthians. Além da atividade, figuras como o técnico Matt LaFleur e o quarterback Jordan Love concederam entrevista coletiva.

A imprensa teve acesso a cerca de 15 minutos do aquecimento da equipe do estado de Wisconsin. Os Packers buscam voltar a vencer o SuperBowl, o que não acontece desde 2011.

Enquanto os Packers treinaram no CT do Timão, os Eagles trabalharam na Neo Química Arena, palco do jogo de amanhã. O duelo começa às 21h15 (de Brasília), válido pela primeira semana da temporada regular da NFL.