Textor se contradiz sobre fair play financeiro do Botafogo, diz Mattos

Rodrigo Mattos apontou no UOL News Esporte que o Botafogo não estaria adaptado às regras do fair play financeiro europeu, conforme afirmou o dono da SAF do clube, John Textor.

O colunista do UOL explicou o novo regulamento que entrará em vigor na Europa e destacou que Glorioso gastou 100% da sua receita anual em contratações — o que quebraria o fair play (termo em inglês que significa "jogo justo", na tradução direta).

Textor fala que o Botafogo estaria adaptado ao fair play europeu, não é verdade. Primeiro, que a questão do fair play financeiro não está sendo discutida agora por causa do Botafogo, eu lembro de fazer minha primeira matéria sobre isso em 2008, na Folha de S. Paulo. É uma discussão de 15 anos. Ela continua a existir porque a CBF, e os clubes têm responsabilidade nisso, não faz nada. Já teve milhões de projetos de fair play que iam avançando, primeiro com Caboclo, ex-presidente da CBF, e aí os clubes resistiam, clubes que não pagavam as contas e davam essa alavancagem de doping financeiro constantemente, ou seja, gastavam mais do que poderiam. Eles resistiam, e a CBF recuava. Tem um projeto do Cesar Grafietti feito pela CBF, contratado pela CBF, que a CBF engavetou. Esse projeto é muito bom, similar ao europeu, inclusive com avanços, porque ele pegou a legislação europeia e avançou. Mas botaram na gaveta e esqueceram o assunto, então isso não é por causa do Botafogo, já existe essa discussão há 15 anos.

O que é o fair play europeu, que não é perfeito? Ele pressupõe que você vai investir e pode gastar dinheiro que você gera com o próprio futebol. Qual o objetivo disso? Não chegar um xeique árabe, como está acontecendo na Europa, e por isso eu digo que tem problemas lá também, e gastar um dinheiro infinito e desequilibrar completamente a liga com um dinheiro que não é gerado pelo próprio futebol. E é o que o Botafogo está fazendo. O Textor gastou esse ano entre R$ 360 milhões e R$ 390 milhões em contratações, sendo que a receita do ano passado foi R$ 390 milhões. Ou seja, ele gastou em contratações o dinheiro praticamente inteiro que ele recebeu. Aí o Textor fala que estaria adaptado ao fair play da Europa, não é verdade. O fair play europeu que está entrando agora diz o seguinte: você tem que ter um limite de gasto em termos da sua receita. E ao contrário do que diz o Textor, não é só sobre salário. A nova regra fala de salário de jogador, de técnico, transferências e comissões de atletas.

Mattos detalhou que haverá uma transição para a nova regra de fair play no futebol europeu: em três anos, os clubes poderão gastar 70% da receita gerada pelo futebol. Se o futebol brasileiro não seguir o mesmo caminho, continuará com problemas de endividamento dos clubes e desequilíbrio esportivo, disse ele.

Essa temporada europeia que entra será de 90% da receita, no ano seguinte 80% e na sequência 70%. Ou seja, você pode gastar com tudo do futebol 70% da sua receita, o Botafogo gastou 100% só em transferência de jogador, você acha que ele estaria adaptado ao fair play europeu? É óbvio que não, ele gasta em transferência de jogador muito mais, o Botafogo teve déficit nos últimos anos de R$ 250 milhões e no seguinte R$ 260 milhões ou R$ 100 milhões, dependendo da conta. Ele não estaria de nenhum jeito adaptado a nenhum tipo de fair play financeiro, só o que o Textor quer fazer pra ele, que é limitar salário e não transferência de jogador. Então, temos um problema muito sério no Brasil — vai ter uma liga muito desbalanceada se você permitir gasto infinito sem receita dos clubes. Rodrigo Mattos

Mattos: 'Pedro é insubstituível! É a pior coisa que poderia acontecer ao Flamengo'

A grave lesão de Pedro é a pior coisa que poderia acontecer ao Flamengo nesse momento da temporada, destacou Rodrigo Mattos. Segundo ele, o centroavante não tem substituto no elenco ou mesmo no futebol brasileiro. O colunista do UOL apontou que o conjunto de habilidades de Pedro é único.

Pedro fora da temporada! Lesão é culpa do calendário? Colunistas debatem

Os colunistas do UOL debateram quem é o principal responsável pela avalanche de lesões que desfalca quase todos os times do Brasileirão. É culpa do calendário montado pela CBF? Tem muita Data Fifa e jogo de seleção? Ou isso acontece no futebol? Confira!

