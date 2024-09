Sinner vence Medvedev e vai às semifinais do US Open pela 1ª vez

O italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking da ATP, derrotou na noite desta quarta-feira (4) o russo Daniil Medvedev e avançou para sua primeira semifinal do Aberto dos Estados Unidos.

Sinner eliminou Medvedev, único ex-campeão do US Open que ainda estava na disputa, por 6-2, 1-6, 6-1 e 6-4 em um duelo de duas horas e 40 minutos que terminou por volta da meia-noite em Nova York.

"Nós nos conhecemos muito bem, eu sabia que seria uma partida muito difícil", disse Sinner na quadra central de Flushing Meadows.

O italiano enfrentará nas semifinais o britânico Jack Draper, número 25 da ATP, que vem sendo a grande revelação do torneio masculino ao chegar às primeiras semifinais importantes sem perder um único set.

"Também nos conhecemos muito bem, somos bons amigos fora das quadras. Vai ser difícil, ele jogou de forma incrível", reconheceu Sinner. "Vamos ver o que acontece, agora estou feliz por estar nas semifinais".

O número 1 voltou a agradecer o apoio do público de Nova York, onde desembarcou no meio de um escândalo devido à revelação do seu duplo positivo em março para o clostebol, do qual foi absolvido por ter sido considerado involuntário.

Sinner, o quarto tenista em atividade a chegar pelo menos às semifinais de todos os quatro Grand Slams, é o favorito absoluto a erguer o troféu no domingo, após as eliminações precoces de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

A outra semifinal, na sexta-feira, será disputada pelos americanos Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

No encerramento das quartas de final, Sinner e Medvedev fizeram uma partida estranha com três primeiros sets onde o primeiro a quebrar não encontrou mais resistência.

A grande batalha foi travada na quarta parcial, em que Sinner foi mais ousado e certeiro para conquistar a segunda grande vitória contra Medvedev neste ano.

O número um venceu a final do Aberto da Austrália em janeiro, onde se recuperou após ficar numa desvantagem de 2 a 0 para conquistar seu único troféu de Grand Slam.

Medvedev deu o troco nas quartas de final de Wimbledon. O desempate desta quarta-feira em Nova York foi visto por muitos como uma final antecipada desde as eliminações de Djokovic e Alcaraz.

O tenista de Moscou não conseguiu exercer seu domínio nas quadras rápidas de Flushing Meadows, onde foi campeão em 2021 e finalista em 2019 e 2023.

O russo foi inferior no serviço (67% de eficácia no primeiro saque) e cometeu mais erros não forçados (57 a 38) contra um adversário determinado a completar sua primeira grande atuação no Aberto dos Estados Unidos.