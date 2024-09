Seleção tenta nova dinâmica no meio com André e sem João Gomes: 'Fluir'

Do UOL, em Curitiba

A formação da seleção brasileira para enfrentar o Equador é uma tentativa do técnico Dorival Júnior de dar uma nova dinâmica também ao meio-campo. Até por isso, André será titular ao lado de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no jogo pelas Eliminatórias.

Em relação à Copa América, faltou espaço para João Gomes, que vira reserva com a volta de André à seleção. Até pela necessidade de um time que dificulte a vida do Equador, um time notadamente físico.

"Não queremos marcar posição, queremos rodar muito, até com Paquetá, para dificultar a marcação. Eu terei mais participação no ataque jogando mais à frente e pisando na área, gosto muito de fazer. Que dê tudo certo e possamos vencer nessa cidade tão especial para mim", explicou Bruno Guimarães, em coletiva nesta quinta-feira, véspera do jogo em Curitiba, pelas Eliminatórias.

O meio-campo também ajuda a distribuir a responsabilidade dos homens de frente de gerar espaços e criar chances de perito.

O setor ofensivo de Dorival, inclusive, tem jogadores capazes de driblar e gerar volume de jogo: o trio de ataque tem Vini Jr, Endrick e Rodrigo.

"Precisamos de troca de passes dinâmica, mobilidade na frente para alcançar a última linha adversária. Profundidade. Trazer desconforto ao adversário. Não esperem um jogo tranquilo. Equador fez boa Copa América, jogo parelho com a Argentina, uma desclassificação como a nossa nas penalidades. Será um confronto de muito bom nível e espero que façamos jogos melhores que realizamos anteriormente", disse o técnico Dorival Júnior.

"Jogo tem que fluir, não segurar, e quando espaço abrir ser letal para abrir vantagem", completou Bruno Guimarães.

A bola rola para Brasil x Equador nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira.

O que mais Bruno Guimarães disse

Volta às Eliminatórias

"Muita coisa mudou desde a Argentina, outro treinador e ideia. Novas ideias, jogadores. Importante é ganhar, não importa a forma. Ganhar em termos de tabela. Gostam muito do contato, time físico. Temos que envolver com troca dinâmica de passes, não ficar parado no lugar".

Campo

"Gramado é natural, bom. Vai ser um jogo melhor comparado ao que vivemos na Copa América, com outras medidas, beneficiando quem queria marcar. Se fechavam com linha de cinco, uma de quatro e um na frente e era difícil explorar os espaços. Gramado é bom, vai facilitar nosso jeito de jogar".

Premier League x Brasileirão

"Existe diferença de liga, mas os jogadores do nosso país são muito bons. Premier League é a melhor liga do mundo, mas jogador por jogador não vejo diferença clara. São os melhores do país e merecedores da convocação".