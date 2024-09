Seleção da Copa 2022 some com Dorival e ataque é o maior exemplo

A seleção brasileira da Copa do Qatar, aos poucos, está sumindo.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior abriu mão de 16 convocados da Copa do Mundo-2022 na atual data Fifa e busca uma nova cara para a seleção. O número subiu para 17 com a lesão de Pedro.

Weverton, Thiago Silva, Alex Sandro, Dani Alves, Alex Telles, Bremer, Casemiro, Fred, Fabinho, Everton Ribeiro, Richarlison, Neymar, Raphinha, Gabriel Jesus, Antony e Gabriel Martinelli não estão à disposição para enfrentar Equador e Paraguai pelas Eliminatórias. Pedro foi chamado, mas se machucou no treino e rompeu ligamento do joelho.

Os remanescentes são Alisson, Ederson, Danilo, Marquinhos, Eder Militão, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinicius Jr e Rodrygo. Vale lembrar que eram 26 na Copa contra os 23 de agora.

A maior novidade está no ataque, principalmente na função de centroavante. Gabriel Jesus e Richarlison, antes figurinhas carimbadas com Tite e também chamados por Fernando Diniz, saíram do radar.

O remanescente da posição seria Pedro, que vinha em alta no Flamengo e até largou na frente na disputa com Endrick. Até a lesão acabar com a concorrência entre eles no momento.

Em relação ao time titular, Alisson ou Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Eder Militão na zaga, Lucas Paquetá no meio e Vini e Rodrygo se mantém da equipe da Copa. Os "instrusos" são Wendell, João Gomes, Bruno Guimarães e um dos atacantes: Estêvão, Savinho e Endrick brigam por um lugar na frente.

Pressionado, Dorival Júnior precisa de vitórias contra Equador e Paraguai. O Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América e está apenas na sexta colocação das Eliminatórias.