Santiago Longo faz 1º treino como jogador do São Paulo em reapresentação do elenco

Santiago Longo realizou o primeiro treinamento como jogador do São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O volante argentino teve o primeiro contato com os novos companheiros e o técnico Luis Zubeldía na reapresentação do elenco após a folga tripla concedida passada a derrota por 2 a 0 contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

Embora reúna condições físicas para atuar, Santiago Longo não poderá estrear pelo São Paulo na próxima quinta-feira, contra o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque o regulamento só permite que os clubes inscrevam novos atletas para disputar o torneio antes do início de uma das fases. Como a partida de ida contra o Galo já aconteceu, ele terá de torcer por uma classificação do Tricolor à semifinal para ficar à disposição.

A tendência é que Santiago Longo possa fazer sua estreia no dia 15, contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Isso, é claro, se o técnico Luis Zubeldía julgar necessária sua entrada na partida.

O treino

O treino desta quinta-feira começou com um aquecimento no gramado englobando trotes e exercícios de mobilidades. Posteriormente, o técnico Luis Zubeldía promoveu uma atividade focada em fundamentos técnicos, como circulação e posse de bola, alternados com atividades físicas.

Já os goleiros trabalharam separadamente com os preparadores Octávio Ohl e Márcio Aguiar. O treino debaixo das traves envolveu fundamentos técnicos e troca de passes curtos com circulação de bola, visando a construção das jogadas desde a própria área.

Embora tenha sido anunciado antes de Santiago Longo, Jamal Lewis não participou do treino desta quinta-feira por estar defendendo a seleção da Irlanda do Norte nesta Data Fifa de setembro, disputando jogos da Liga das Nações. Enquanto o elenco tricolor trabalhava no CT da Barra Funda, o lateral esquerdo enfrentava Luxemburgo, em Belfast, vencendo por 2 a 0.

Além de Jamal Lewis, o São Paulo teve outros quatro convocados para suas respectivas seleções: Lucas Moura (Brasil), Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Jhegson Méndez (Equador).

O São Paulo volta aos trabalhos já na manhã desta sexta-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda.