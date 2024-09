Sabalenka supera Navarro e fará final com Pegula no US Open

Pelo segundo ano consecutivo, Aryna Sabalenka estará na final do US Open. A bielorrussa, atual número 2 do mundo, confirmou seu favoritismo nesta quinta-feira ao fazer 6/3 e 7/6(2) em cima da americana Emma Navarro (#12) e garantiu seu retorno à decisão. No ano passado, Aryna saiu na frente, mas perdeu a final para Coco Gauff em três sets.

Este ano, a adversária de Sabalenka será a americana Jessica Pegula, atual número 6 do mundo. A americana se classificou com uma grande virada sobre a tcheca Karolina Muchova, que eliminou Beatriz Haddad Maia nas quartas. Pegula perdia o jogo por 6/1 e 2/0 e viu Muchova errar um voleio com a quadra aberta que lhe daria mais uma quebra de vantagem no segundo set. A americana de 30 anos, então, iniciou sua reação ali, confirmando seu saque e arrancando para triunfar por 1/6, 6/4 e 6/2. Será a primeira final de slam para a tenista da casa.

Se conquistar o título este ano, Sabalenka será a primeira mulher a vencer os dois slams de quadra dura em uma mesma temporada desde Angelique Kerber, em 2016. Em janeiro, a bielorrussa levantou o troféu do Australian Open pela segunda vez ao derrotar a chinesa Qinwen Zheng na final.

Como aconteceu

Sabalenka já começou a partida no ataque, impondo a sua potência e quebrando o saque de Navarro. A americana reagiu com coragem, pressionando nas devoluções de segundo saque e contando com duplas faltas da bielorrussa. Navarro devolveu a quebra e igualou o placar em 2/2, mas Sabalenka continuava atacando lhe dava pouca margem para games ruins. Assim, no sexto game, a #2 do mundo forçou três erros da oponente e quebrou mais uma vez. Sabalenka, então, abriu 4/2 e administrou a vantagem até fechar o set em 6/3.

A história do segundo set não seria muito diferente, mas Sabalenka cometeu dois erros não forçados - um deles diante de break point - quando sacava para fechar o jogo. Navarro empatou o set em 5/5, ganhou confiança e carregou a torcida americana, que passou a fazer ainda mais barulho. A parcial só foi decidida no tie-break, e foi a tenista da casa que saiu na frente, abrindo 2/0 após uma dupla falta da bielorrussa. Foi o último erro de Sabalenka, que encaixou uma sequência espetacular de pontos, sempre indo ao ataque e provocando erros da adversária. Navarro voltou ao saque com 2/5 no placar, mas não conseguiu diminuir a diferença. Sabalenka fez uma curtinha e uma passada perfeitas para chegar ao match point e fechou o jogo com um smash.